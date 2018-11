POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Fahndungsmaßnahmen mit Polizeihubschrauber

Aus bislang ungeklärten Gründen griff heute gegen 11:30 Uhr ein 37-jähriger Deutscher seinen Mitbewohner in Neustadt, in der Kurt-Schumacher-Straße, an. Der 61-jährige, ebenfalls deutsche Mitbewohner wurde dabei schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete vom Tatort. Fahndungsmaßnahmen - u.a. mittels Polizeihubschrauber - verliefen bislang negativ.

