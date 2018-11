POL-PPRP: (Ludwigshafen-Oppau) - Angriff auf Polizeibeamten

Ludwigshafen-Oppau (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 um 19:34 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in Oppau zu einem Ladendiebstahl. Hier entwendete ein 22-Jähriger eine Packung Nüsse. Er konnte jedoch durch den Ladendetektiv gestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme durch zwei Polizeibeamte, schlug der junge Mann einem Polizisten in das Gesicht und verletzte diesen leicht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seiner Aggressivität musste er eine Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen und wurde am Folgetag wieder auf freien Fuß gesetzt. Während den polizeilichen Maßnahmen beleidigte er stetig die eingesetzten Beamten. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

