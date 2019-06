Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Tönning (ots)

Am Montagmittag (03.06.19) gegen 14:00 Uhr kam es in der Dithmarscher Straße in Tönning zum zweifachen Kennzeichendiebstahl.

Unbekannte Täter entwendeten auf dem Parkplatz der dortigen Supermärkte jeweils an einem roten VW-Golf und einem goldenen VW-Tiguan die Kennzeichen. Die Polizeistation Tönning hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben könnten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Tönning, unter 04861-6170660 zu melden.

