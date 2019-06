Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Rantrum: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Damwild schwer verletzt

Rantrum (ots)

Am Dienstagabend (04.06.19), um 17:45 Uhr, kam es auf der L37 bei Rantrum zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr die L37 aus Richtung Ostenfeld kommend in Richtung Husum, als ein Damhirsch die Straße kreuzte. Der Hirsch wurde vom Motorrad erfasst. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Hirsch wurde bei dem Unfall getötet.

