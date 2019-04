Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Firma

Koblenz (ots)

Am Osterwochenende (Do. 18.04.19, 16.30 Uhr bis Mo. 22.04.19) wurde in die Räumlichkeiten einer Zeitarbeitsfirma in Koblenz, Hohenzollernstraße 22 eingebrochen. Unbekannte Täter drangen in die Büros im Erdgeschoss des Hauses ein und durchsuchten diese. Soweit bislang bekannt, wurden ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich sowie ein Handy gestohlen. Die Kripo Koblenz bitte um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an: 0261-1032690.

