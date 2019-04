POL-PPKO: Pressemitteilung für die Stadt Koblenz - Ostersonntag 21.04.19

Polizeipräsidium Koblenz

Brand in einem Mehrparteienhaus

Am Sonntag, 21.04.2019 kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Koblenz-Rübenach. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen brach das Feuer im Bereich eines Verteilerkastens innerhalb des Anwesens aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, da sich Probleme mit der Statik ergaben. Gemeinsam mit der Stadt Koblenz wurde sich um die Organisation von Notunterkünften bemüht.

Mann schießt mit Schreckschusswaffe um sich

Am Sonntag, 21.04.2019 ging gegen 08.50 Uhr bei der Polizei Koblenz der Hinweis ein, dass ein Mann im Bereich des Güterbahnhofs in Koblenz-Lützel Schüsse aus einer Waffe abgibt. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Mann kurz darauf durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Durchsuchung der Person konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden, den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

