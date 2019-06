Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sönnebüll: Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Sönnebüll (ots)

Am Montag (03.06.2019) in den frühen Morgenstunden kam es in Sönnebüll auf der Kreuzung Flensburger Straße und Ole Landstraat zu einem Verkehrsunfall.

Ein 36 Jahre alter PKW Fahrer befuhr mit seiner Beifahrerin die Flensburger Straße, als er an der Kreuzung Ole Landstraat eine Verkehrsinsel übersah und diese überfuhr. Hierbei stieß er mit einem Verkehrszeichen zusammen. Der Skoda kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Aus dem Skoda trat Kraftstoff aus, sodass das verunreinigte Erdreich ausgehoben werden musste. Der Skoda wurde abgeschleppt.

