Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr: Schwerer Fahrradunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Wyk auf Föhr (ots)

Am Freitagnachmittag (31.05.2019) gegen 16:00 Uhr, kam es in Wyk auf Föhr zu einem Fahrradunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person.

Mehrere Fahrradfahrer befuhren den Radweg an der Rundföhrstraße (L214) bei Nieblum. Eine 64-Jährige wollte mit ihrem Pedelec die Gruppe von Radfahrern überholen und streifte dabei eine ihr entgegenkommende 67-jährige Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin auf die Straße und wurde von einem PKW erfasst. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf das Festland geflogen. Die 64-jährige Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 52-jährige PKW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die L214 blieb für ca. eine Stunde voll gesperrt.

