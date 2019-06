Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nach Seeunfall auf der Flensburger Förde - Vermisster 53-jähriger Mann tot geborgen

Holnis/Schausende (ots)

Am Sonntagmittag (02.06.19) wurde eine leblose Person in der Förde, zwischen Holnis und Schausende, aufgefunden. Der tote Mann wurde geborgen und von der Kriminalpolizei Flensburg als der nach einem Seeunfall auf der Flensburger Förde am 16.04.19 vermisste 53-Jährige identifiziert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell