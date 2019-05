Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Drei Einbrüche und ein Versuch in Viöl - Polizei sucht Zeugen

Viöl (ots)

In der Nacht von Montag (27.05.19) auf Dienstag (28.05.19) waren Einbrecher in Viöl aktiv. Im Mühlengrund wurde in ein Reisebüro eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen einer Nebeneingangstür gelangten die Täter in die Büroräume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Außerdem versuchten sie im Mühlengrund in ein Versicherungsbüro, ebenfalls durch eine Seitentür, einzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht. In der Straße Westermarkt wurde zweimal eingebrochen. Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelangten die unbekannten Täter in den Verkaufsraum eines Blumenladens und durch das Aufhebeln einer Seiteneingangstür in ein Bekleidungsgeschäft. In beiden Objekten fanden die Einbrecher geringe Mengen Bargeld und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat in der Tatnacht auffällige Personen oder Fahrzeuge in Viöl beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-830 zu melden.

