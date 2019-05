Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher lenken Wohnungsinhaberin ab

Hagen (ots)

Am Montag klingelte es um 11.00 Uhr in der Berghofstraße an der Wohnungstür einer 70-jährigen Frau. Draußen stand ein unbekanntes Pärchen. Der Mann und die Frau erkundigten sich nach einer Wohnung. Kurz darauf beendete die 70-Jährige das Gespräch. Dann bemerkte sie, dass ihre Balkontür offenstand und ein graues iPhone 7, das dazugehörige Netzteil sowie eine Schachtel Zigaretten verschwunden waren. Offensichtlich hatte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit, als die Wohnungsinhaberin in das Gespräch verwickelt war, über die auf Kipp stehende Balkontür Zugang in die Räume verschafft. Das Pärchen kann wie folgt beschrieben werden: Die Frau ist ca. 40 bis 45 Jahre alt und 165 cm groß. Sie hat viele Muttermale im Gesicht und trägt blonde Haare mit einem Zopf. Der Mann ist ca. 45 Jahre alt, 170 cm groß und kräftig. Er hat schwarze, kurze Haare. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

