Polizei Hagen

POL-HA: Junger Mann tritt auf Jugendlichen ein

Hagen (ots)

Am Sonntag begab sich ein 17-jähriger Jugendlicher in Begleitung seines Freundes um 19.45 Uhr zur Polizeiwache Innenstadt. Er zeigte an, gegen 19.30 Uhr in eine Auseinandersetzung mit einem jungen Mann verwickelt gewesen zu sein. Er sei dem Mann am Graf-von-Galen-Ring begegnet. Dort sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Plötzlich trat der junge Mann auf den 17-Jährigen ein. Das Opfer und sein Freund flüchteten daraufhin zur Polizeiwache. Der 17-Jährige klagte über Schmerzen im Bauchbereich und wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei kontrollierte im Rahmen der Fahndung einen jungen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Täters zutraf. Die Ermittlungen dauern an.

