Polizei Hagen

POL-HA: Kleinkraftrad-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs - unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hagen (ots)

Am Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Hagener Polizei um 08.40 Uhr ein Mann auf, der mit seinem Kleinkraftrad in Schlangenlinien die Herdecker Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Die Beamten hielten den 54-jährigen Fahrer an und bemerkten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 54-Jährige musste die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten.

