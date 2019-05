Polizei Hagen

POL-HA: Schranken in der Potthofstraße beschädigt

Hagen (ots)

Am frühen Samstag, 26.05.2019, gegen 02:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Potthofstraße zu einer Sachbeschädigung an der Schrankenanlage. Ein Zeuge konnte beobachten, wie drei junge Männer die Schranken zunächst beschädigten und sich dann entfernten. Der Zeuge konnte jedoch so gute Angaben machen, dass die Polizei schnell drei junge Männer aus Meinerzhagen und Lüdenscheid stellen konnte. Der Sachverhalt konnte noch vor Ort geklärt werden und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Einer der drei jungen Männer, ein 25 jähriger aus Meinerzhagen, war jedoch so aggressiv, dass er den Rest der Nacht in einer Zelle im Polizeipräsidium verbringen musste. (tr)

