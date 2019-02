POL-RT: Autos zerkratzt; Am Fahrzeug eingeklemmt; Bei Rot über die Kreuzung; Vom Scheunendach gestürzt;

Polizeipräsidium Reutlingen

Sonnenbühl-Undingen (RT): Fahrzeuge mutwillig zerkratzt (Zeugenaufruf)

Gegen Unbekannt ermittelt der Polizeiposten Alb derzeit wegen Sachbeschädigungen an insgesamt fünf Pkw, die am Freitag und am Montag in der Falltorstraße auf dem zum Kindergarten und zur Steinbühlschule gehörenden Parkplatz begangen wurden. Bereits am Freitag, zwischen neun und elf Uhr, waren an den fünf Fahrzeugen der Erzieherinnen unter anderem Figuren in den Lack gekratzt worden. Am Montag, zwischen 7.30 und 15 Uhr wurden an einem der Autos nochmals neue Kratzer hinterlassen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07124/1384 entgegen. (ak)

Nürtingen (ES): Am Fahrzeug eingeklemmt

Mit erheblichen Verletzungen musste ein 62-Jähriger am Dienstagvormittag nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte kurz nach zehn Uhr mit seinem Mercedes aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oberensinger Straße ausparken. Dabei bemerkte er, dass ein Teil seines Einkaufs im Wagen umgefallen war. Er stieg bei laufendem Motor wieder aus, um nachzusehen, übersah dabei jedoch, dass an seinem Automatikgetriebe die Fahrstufe bereits eingelegt und der Wagen nicht gesichert war. Als er sich dessen bewusst wurde, versuchte er wieder ins Fahrzeug zu gelangen. Da sein Auto aber bereits nach vorne rollte, streifte seine Türe an einem nebenan geparkten Mercedes Vaneo, sodass der 62-Jährige zwischen der sich schließenden Tür und seinem Wagen eingeklemmt wurde. Einer beherzt eingreifenden Zeugin gelang es über die Beifahrertüre den Motor abzustellen und mit Hilfe eines Marktmitarbeiters den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Außer dem neben dem Mercedes stehenden Vaneo wurde auch ein davor stehender Skoda durch das Aufrollen des Fahrzeugs beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Rotlicht missachtet

Weil er bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist, hat ein 50 Jahre alter Gomaringer am Dienstagmorgen an der Kreuzung Schweickhardtstraße / Reutlinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte gegen neun Uhr mit seinem Mercedes die Reutlinger Straße von der Schweickhardtstraße her kommend in Fahrtrichtung Depotstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich ordnete er sich fälschlicherweise auf der Rechtsabbiegerspur ein. Als diese Ampel auf Grün umschaltete, fuhr er geradeaus auf die Reutlinger Straße ein, obwohl die Ampel für Geradeausfahrer noch rot zeigte. Hier kollidierte er mit einer 56-Jährigen VW-Fahrerin, die ordnungsgemäß die Reutlinger Straße in Fahrtrichtung Tübingen befuhr. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (se)

Kusterdingen (TÜ): Von Scheunendach gestürzt

Bei Abbrucharbeiten ist am Dienstag ein 35-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann arbeitete gegen 11.20 Uhr auf dem Dach seiner alten Scheune in der Tübinger Straße. Aus unbekannter Ursache verlor er dabei plötzlich das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. (se)

