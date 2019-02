Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Papagei aufgefunden (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zum Pressebericht vom 25.02.2019, 16.45 Uhr

Esslingen (ES): Einer der in der Nacht zum Montag aus einer Voliere des Tierparks Nymphaea entwendeten Papageien ist wieder da. Anwohner der Siemensstraße in Mettingen entdeckten am Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, den Vogel in einem Baum und verständigten die Tierrettung, die dann die Verantwortlichen des Tierparks alarmierten. Die Mitarbeiter konnten die grüne Gelbstirnamazone mit etwas Mühe, aber doch erfolgreich dazu bringen, auf einer Wiese zu landen, wo der Vogel nach insgesamt etwa zwei Stunden eingefangen werden konnte. Die Polizei war an dem Einsatz nicht beteiligt und wurde erst nach dem erfolgreichen Abschluss unterrichtet. Das Tier ist von den Strapazen zwar mitgenommen, aber unverletzt. Von seiner Gefährtin, die er nach Einschätzung seiner Betreuer sehr vermisst, fehlt aber noch jede Spur, ebenso von demjenigen, der auf das Gelände des Tierparks eingedrungen war und die beiden Vögel aus der Voliere entwendet hatte.

Ob der nun aufgefundene Papagei seinem vorübergehenden, unrechtmäßigen Besitzer entwischt ist oder der äußerst lautstarke Vogel eventuell ausgesetzt wurde, weil er zu viel Lärm gemacht hatte und damit unbequem geworden war, steht nicht fest. Als unwahrscheinlich gilt allerdings bei den Fachleuten, dass der nicht an längere Flugstrecken gewohnte Vogel aus einer größeren Entfernung an seinen jetzigen Fundort geflogen ist. Vielmehr ist mangels entsprechender Kondition davon auszugehen, dass das Tier irgendwo in der Nähe seine Freiheit fand. (ak)

