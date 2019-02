Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Firmengebäude (Zeugenaufruf); Papageien aus Tierpark gestohlen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Mit Linienbus kollidiert

Eine kurze Unachtsamkeit und eine tief stehende Sonne sind vermutlich ursächlich für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Heinestraße. Eine 73 Jahre alte Ford Tourneo-Lenkerin fuhr gegen 8.25 Uhr auf der Straße Unterm Georgenberg und bog nach links in die Heinestraße ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus eines 44-jährigen Fahrers, der auf der Heinestraße in Richtung Alteburgstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer sowie fünf Fahrgäste des Busses blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (jw)

Reutlingen - Betzingen (RT): Einbruch in Firmengebäude (Zeugenaufruf)

In ein Firmengebäude in der Markwiesenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 6.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Fabrikationsräumen. Hier entwendeten sie mehrere hundert Kilogramm an Kupfer- und Nickelanoden. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spuren vor Ort gesichert. Da zum Abtransport des Diebesgutes zumindest ein größerer Transporter erforderlich war, hofft der Polizeiposten Reutlingen-West auf Zeugen, die zur genannten Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden. (se)

Hülben (RT): Durch zurückrollendes Fahrzeug eingeklemmt

Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben ereignet hat. Eine 91-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Seat auf der sogenannten Promillesteige von Dettingen in Richtung Hülben unterwegs als sie im oberen Bereich aus noch ungeklärter Ursache plötzlich stehen blieb. Die hinter ihr fahrende 50-Jährige hielt mit ihrem Peugeot ebenfalls an und stieg aus um der Frau zu helfen, die offensichtlich Probleme mit der Bedienung ihres Wagens hatte. Unglücklicherweise stand die Frau zwischen den beiden Fahrzeugen als die Seniorin beim Anfahren plötzlich zurückrollte. Dabei wurde die Peugeot-Fahrerin zwischen den beiden Autos eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Seniorin wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (jw)

Esslingen (ES): Papageien aus Tierpark gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei Papageien sind zwischen Sonntagabend,19 Uhr, und Montagmorgen, zehn Uhr, aus dem Tierpark Nymphaea in Esslingen-Sirnau gestohlen worden. Der Täter machte sich offenbar von einem an der Neckarseite des Parks gelegenen Fußweg aus am Schloss eines Tors zu schaffen und öffnete es. Auf dem Gelände schnitt er an einer der Volieren ein Loch in die Maschendrahtumzäunung und entwendete zwei der insgesamt sechs Tiere aus deren Behausung. Mit den beiden etwa 30 - 35 cm großen Vögeln, bei denen es sich um eine grün-gelbe Müller-Amazone und eine grün/leicht bläuliche Gelbstirnamazone handelt, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Ermittler des Polizeipostens Oberesslingen bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise auf den Täter oder auch den Verbleib der Tiere geben können, sich unter Tel. 0711/3105768-10 zu melden. (ak)

Weilheim/Teck (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Über 40.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Marktstraße ereignet hat. Eine 40-jährige Mercedes-Lenkerin fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Untere Grabenstraße in Fahrtrichtung Bissinger Straße. An der dortigen Einmündung wollte sie nach rechts in Richtung Marktplatz abbiegen, als ihr eigenen Angaben nach schwindelig wurde. Der Pkw der Frau kollidierte daraufhin mit der Ecke eines Gasthauses. Während die Fahrerin mit nach derzeitigem Ermittlungsstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, blieben ihre beiden sieben und neun Jahre alten Töchter, die mit ihm Fahrzeug saßen, unverletzt. Die Feuerwehr Weilheim und mehrere Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. An dem neuwertigen Wagen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (jw)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103



Silvia Edelmann (se), Telefon 07121/942-1108



Polizeipräsidium Reutlingen

E-Mail: Jan.Wiesemann@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell