Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsalarm in Gaststätte

Hagen (ots)

Heute (Montag) teilte ein Wachdienst der Polizei um 04.45 Uhr mit, dass in einer Gaststätte in der Tillmannstraße ein Einbruchsalarm ausgelöst habe. Mehrere Streifenwagenbesatzungen trafen zügig an der Gaststätte ein und bemerkten, dass ein Fenster aufgehebelt war. Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich auf diesem Wege Zugang in das Objekt verschafft. Hier hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten die Geldkassette. Ob die Täter darüber hinaus weitere Beute gemacht haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Dann verschwanden die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

