POL-PDPS: Vermutliche Gaunerzinken

Hermersberg (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Hermersberg meldete sich am 23.05.19 bei der Kriminalinspektion Pirmasens und teilt mit, vermutlich einen Gaunerzinken, in Form eines Kreuzes, auf ihrer Fensterbank festgestellt zu haben. Gaunerzinken gelten als uraltes Kommunikationsmittel. Heutzutage dienen die Gaunerzinken zur Weitergabe von Informationen innerhalb krimineller Banden. Zunächst werden Nachbarschaften und Straßenzüge tagsüber in Ruhe von unauffälligen Personen ausgekundschaftet. Diese stellen fest, wo sich ein Einbruch lohnen könnte oder wo es vielleicht besonders einfach ist, weil Bewohner keine Maßnahmen zum Einbruchschutz getroffen haben. Andererseits werden auch Hindernisse, wie etwa Hunde oder zu erwartende Gegenwehr durch die Kundschafter berücksichtigt. Zur Einbruch- und Diebstahlprävention ist eine aufmerksame Nachbarschaft besonders hilfreich. Sollten sie verdächtige Wahrnehmungen, fremde Personen, Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen oder Gaunerzinken in ihrem Wohngebiet feststellen, wenden sie sich an die Polizei um ihre Beobachtungen zu melden. Unabhängig davon rät die Polizei:

-Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! -Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH oder beim Polizeipräsidium Westpfalz/Zentrale Prävention, Tel. 0631-369-1444, E-Mail: beratungszentrum.westpfalz@polizei.rlp.de

