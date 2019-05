Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto beschädigt und weitergefahren

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 22.05.19 in der Zeit von 08.00-12.40 Uhr ereignet sich in der Horebstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die 36-jährige Geschädigte stellte ihren grauen Audi A 3am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung ab. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Audi wurde über die komplette Fahrerseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Wer im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

