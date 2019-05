Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Diebstahl aus Linienbus

Pirmasens (ots)

Wie bereits am 18.05.2019 berichtet, kam es am 21.05.19 in der Zeit von 15.00 bis 15.30 Uhr erneut, diesmal jedoch in der Bahnhofstraße in Pirmasens, zu einem Diebstahl aus einem Linienbus. Unbekannte Täter öffneten den geparkten Bus und entwendeten die Geldwechselkassette, mit dem darin befindlichen Bargeld in zweistelliger Höhe. Der Bus wies keine Beschädigungen auf. Vermutlich wurde er durch Manipulation des Notöffners geöffnet. Wer im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

