Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beim Straße kehren von Auto erfasst

Eppenbrunn (ots)

Am Dienstag, den 21.05.19 gegen 10.20 Uhr wurde ein 72-jähriger Mann, in der Hauptstraße in Eppenbrunn beim Kehren von einem Auto erfasst. Der 72-jährige war gerade dabei die Straßenrinne zu reinigen, als ein 77-jähriger Opel Fahrer die Hauptstraße in Richtung Trulben befuhr. Auf Grund zu geringen Seitenabstandes streifte er den Mann mit der Frontschürze seines PKW am rechten Bein. Dieser verlor das Gleichgewicht, fiel gegen den Außenspiegel des PKW und stürzte zu Boden. Dadurch zog er sich eine Verletzung am rechten Schienbein zu. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell