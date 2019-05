Polizeidirektion Pirmasens

Am 21.05.2019 zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Parkplatzmauer am Anwesen Nr. 8 in der Straße 'In den Stegwiesen'. Vermutlich ist ein Pkw beim Rückwärtsausparken aus der gegenüberliegenden Parkfläche mit dem Heck gegen die graue Steinmauer gefahren und hat einige Steine verschoben, so dass ein Schaden von ca. 200 EUR entstanden sein dürfte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

