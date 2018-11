Rockenhausen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.11. und Montag, 26.11. machten sich bislang unbekannte Täter an drei Kindertagesstätten im Dienstgebiet zu schaffen. In der Nacht auf Donnerstag, 22.11. hebelten sie eine Tür der Kita in Seelen auf, drangen ein und durchwühlten den Innenraum. Mit einer geringen Beute verließen sie die Tatörtlichkeit. Zwischen Freitag, den 23.11 und Montag, den 26.11.versuchten bislang Unbekannte eine Tür der Kita in Dielkirchen aufzuhebeln. Die Täter scheiterten, die Tür hielt dem Einbruchversuch stand. In Würzweiler hatten sie mehr Erfolg. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten sie zwischen Samstag, 24.11. und Montag, 26.11 in den Innenraum der Kita und durchwühlten die Räume. Mit einer minimalen Beute verließen sie die Örtlichkeit. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 4000,-- Euro. Die Bevölkerung wird diesbezüglich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Hinweise bitte an die Polizei in Rockenhausen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell