FW-RE: Wiederholte Brände im Bereich rund um den Südbahnhof

Recklinghausen (ots) - Zu einer noch vom gestrigen Tage bekannten Adresse mussten die Wehrleute am heutigen Dienstagnachmittag (03.07.2018) ausrücken.

Um 16.50 Uhr alarmierte die Leitstelle den Löschzug Feuer- und Rettungswache zur Richardstraße, Ecke Am Südbahnhof. Bereits am gestrigen Montagabend (02.07.2018) war es dort zu drei Brandeinsätzen gekommen.

An der Einsatzstelle angekommen, entdeckten die Einsatzkräfte drei verschiedene Brandstellen in einem kleineren Waldstück neben der Autobahn BAB 43. Hier brannten zwei benachbarte Gartenlauben sowie eine Fläche von circa 100 m² im Unterholz an verschiedenen Stellen, circa 100 Meter in das Waldstück hinein. Eine natürliche Brandausbreitung kann hier nahezu ausgeschlossen werden. Der Einsatzleiter forderte umgehend weitere Kräfte nach. Durch einen Löschangriff an den diversen Stellen konnten die Brände zügig abgelöscht werden.

Bereits ein Jahr zuvor hatte eine andere Laube an exakt derselben Stelle gebrannt.

Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden an, im Einsatz befanden sich die Löschzüge Feuer- und Rettungswache, Süd, Ost, der Rettungsdienst sowie der Löschzug Speckhorn mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die weiteren polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung scheint allerdings auch hier, ebenso wie bei den gestrigen Bränden, wahrscheinlich. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

