Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Opfer eines Diebes wurde eine 55-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die am 22.06.2019 zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in einem Lebensmittel-Discounter im Etzelweg einkaufen war. Im besagten Zeitraum wurde ihr die Geldbörse aus der Einkaufstasche gestohlen, die offen am Einkaufswagen hing. In der Geldbörse befand sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Hinweise auf den/die Täter/in liegen nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.

