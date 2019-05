Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kind rennt auf die Fahrbahn und wird vom Pkw erfasst

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.05.19, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer die Gaustraße in Richtung Hans-Koller-Straße. In Höhe des Anwesens 62 rannten zunächst zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren über die Fahrbahn. Ihnen folgte ein Junge im Alter von 6 Jahren, der nicht nach rechts und der links geschaut hatte. Der 52-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Jungen mit seinem Fahrzeug. Der Junge stürzte und zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

