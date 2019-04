POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal (ots)

Am 04.04.2019, in der Zeit von 09-19 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse in Frankenthal. Der Halter eines VW Eos aus Kaiserslautern stellte seinen PKW auf einer gekennzeichneten Parkfläche, vor der Schmiedgasse 50-60 ab und musste bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug gegen 19 Uhr feststellen, dass sich auf der linken Fahrzeugseite mehrere Kratzspuren befanden, welche offensichtlich von einem ausparkenden Fahrzeug verursacht wurden. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es derzeit nicht, erhofft sich die Polizei jedoch von aufmerksamen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

