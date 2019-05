Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - - Warnbake umgefahren und weggefahren

Wachenheim (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Langholztransporters befuhr am 23.05.19, gegen 16:00 Uhr, die Waldstraße aus Richtung Kurpfalzpark kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Anwesens 70 streifte er eine Warnbake, die umfiel und hierbei die Fassade an einem Haus beschädigte. Nachdem der unbekannte Unfallverursacher die Bake unter dem Lkw hervorgezogen und wieder aufgestellt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der enstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell