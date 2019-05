Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl aus Pkw

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus drei Pkw, die im Jasminring (2) bzw. Holunderring (1) abgestellt waren in der Nacht zum 23.05.19 eine geringe Menge Bargeld und eine dunkelblaue Weste mit Kapuze der Marke " S´Oliver". Aufbruchsspuren konnten an allen Fahrzeugen nicht festgestellt werden, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Pkw möglicherweise nicht ordnungsgemäß verschlossen waren. Tipp der Polizei - Prävention ist der beste Schutz !

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach etc. immer ab, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein Signal "quittiert". - Ihr PKW ist kein Tresor: Lassen Sie niemals Wertsachen zurück- Verstecken ist sinnlos: PKW - Aufbrecher kennen jedes Versteck !

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

