Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Trunkenheitsfahrt

Rennerod (ots)

Am Ostersonntag, 21.04.2019, 04:35 Uhr, wurden in der Gewerbestraße in Rennerod die Insassen zweier Personenkraftwagen kontrolliert, die zuvor in der Hauptstraße durch aggressives Fahrverhalten aufgefallen waren. Einer der Fahrer, ein 22jähriger aus einer nahen hessischen Gemeinde, leugnete die Fahrt, obwohl er zweifelsfrei wiedererkannt worden war. Da bei ihm Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen erkennbar waren, wurde ihm ein Blutprobe entnommen. Er muss mit einem längeren Fahrverbot rechnen.

