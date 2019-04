Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: tödlicher Verkehrsunfall

Hachenburg (ots)

Am 20.04.2019 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Landstraße 292 zwischen Hachenburg und Steinebach a.d. Wied zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein in Richtung Steinebach fahrender, 46 jähriger Fahrradfahrer, von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 28 jährigen, von hinten erfasst und tödlich verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Es wird gebeten von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell