Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Wallmerod (ots)

Am 18.04.19 wurde eine französische Bulldogge vor dem Aldi-Markt in Wallmerod angeleint zurückgelassen. Der Hund war stark vernachlässigt und in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Durch einen Tierarzt musste die Bulldogge nach eingehender Untersuchung eingeschläfert werden. Die Polizei bittet in der Sache um Zeugenhinweise. Wer hat den Hund auf dem Parkplatz in Wallmerod, in der Zeit von 17:00 - 19:00 Uhr, ohne Nahrung und Wasser zurückgelassen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Montabaur.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell