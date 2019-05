POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19:40 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Bismarckstraße in Neustadt. Scheinbar wurde durch ein, oder mehrere Kinder die Straße vor der SGD Süd und die dortigen Wände mit Kreide bemalt. Ebenfalls wurden fünf Fahrzeuge mit den Gruß "HI" beschriftet. In den meisten Fällen waren diese abwischbar, an einem Fahrzeug wurde jedoch der Lack zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt zu melden. Tel: 06321-8540, oder pineustadt@polizei.rlp.de

