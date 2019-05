Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.05.19 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall in Lambrecht, bei welchem ein 54-jähriger Fahhradfahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der B39/L499, als ein 73-jähriger aus Esthal beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten Fahhradfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall wurde der Fahrradahrer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Da der Autofahrer nach dem Unfall noch gegen eine Mauer fuhr und dadurch sein Fiat nich fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sebastian Mehrhof, PK

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell