POL-EN: Ennepetal- Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ennepetal (ots) - Am Mittwochabend fuhr eine 73-jährige Ennepetalerin mit ihrem Renault auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. Um ihre Beifahrer austeigen zu lassen, blinkte sie ordnungsgemäß und hielt mit ihrem Fahrzeug an. Ein dahinter fahrender 56-jähriger Hagener bremste ebenfalls seinen VW Touran. Der folgende 37-jährige Hagener bemerkte die bremsenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr mit seinem VW Golf zunächst auf den VW Touran auf und schob diesen gegen den Renault der Ennepetalerin. Durch den Zusammenstoß wurden der 37- und 56-Jährige leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell