POL-EN: Schwelm- Zwei Vorfahrtsunfälle mit Verletzten

Schwelm (ots) - Am Dienstagmorgen wollte ein 25-jähriger Ennepetaler mit seinem Fiat Punto von der Römer Straße nach links auf die Moltkestraße abbiegen. Er missachte hierbei die Vorfahrt der von rechts aus der Moltkestraße kommenden 39-jährigen Schwelmerin mit ihrem Hyundai. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt die Schwelmerin leichte Verletzungen, einen Rettungswagen benötigte sie nicht. Am Nachmittag missachtete eine 32-jährige Wuppertalerin die Vorfahrt einer 42-jährigen Frau aus Essen. Die Wuppertalerin fuhr mit ihrem VW Lupo auf der Bahnhofstraße und wollte nach links in die Viktoriastraße abbiegen. Sie übersah hierbei die Schwelmerin in ihrem Renault, die auf der Bahnhofstraße im Gegenverkehr fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich beide Fahrer leicht verletzten. Sie wurden beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell