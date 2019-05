Polizei Hagen

POL-HA: Fahrertür an Auto aufgehebelt - Getränke und Parfüms entwendet

Hagen (ots)

Am Samstag stellte ein 60-jähriger Autofahrer seinen Opel Astra um 21.00 Uhr in der Kochstraße ab. Einen Teil seines zuvor getätigten Einkaufs ließ er im Kofferraum zurück. Der 60-Jährige kehrte am Sonntag um 11.30 Uhr zu seinem Auto zurück und bemerkte, dass das Schloss der Fahrertür beschädigt war. Bislang unbekannte Täter gelangten auf diese Weise in den Opel und entwendeten aus dem Kofferraum Getränke und Parfüms im Gesamtwert von rund 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

