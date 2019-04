Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy Diebin gestellt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.04.2019 gegen 23:00 Uhr konsumierten ein 24-Jähriger, ein 36-Jähriger sowie eine 58-Jährige zusammen diverse Getränke in einem Lokal in der Betty-Impertro-Straße. Der 24-Jährige fotografierte immer wieder einmal mit seinem Handy und steckte es dann in seine Hosentasche. Irgendwann ging dann die 58-Jährige. Als später auch der 24-Jährige und der 36-Jährige das Lokal verließen, stellte der 24-Jährige fest, dass sein Handy gestohlen worden war. In der Nähe des Marienkrankenhauses trafen sie die 58-Jährige, die das Handy in der Hand hielt und nicht mehr herausgeben wollte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen alle drei mit auf die Dienststelle. Das Handy wurde dem 24-Jährigen wieder ausgehändigt. Bei der 58-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille festgestellt. Alle drei wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle entlassen.

