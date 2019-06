Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Die Polizei in Westerland zieht um!

Sylt (ots)

Am morgigen Dienstag (04.06.2019) ziehen das Polizeirevier und die Kriminalpolizeistelle Sylt in ihre Interimsunterbringung in die Stephanstraße. Auf dem Gelände der Telekom ist eine aus Containern bestehende, komplett ausgestattete Polizeiwache entstanden. Dort werden die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevieres ihren Dienst versehen. Die Kriminalpolizei ist in den Büroräumen des Telekomgebäudes untergebracht.

Die Dienststellen sind weiterhin unter den bekannten Telefonnummern erreichbar. Nur die postalische Anschrift hat sich geändert.

Polizeirevier Sylt Stephanstraße 14 25980 Sylt Tel.: 04651/7047-0 Mail: sylt.pr@polizei.landsh.de

Kriminalpolizeistelle Sylt Stephanstraße 14 25980 Sylt Tel.: 04651/7047-0 Mail: sylt.kpst@polizei.landsh.de

Am Tag des Umzugs kann es zu Beeinträchtigungen der telefonischen Erreichbarkeit der Dienststellen kommen. Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen.

Hintergrund des Umzugs sind erhebliche Mängel am baulichen Zustand des 1906 errichteten und unter Denkmalschutz stehenden bisherigen Dienstgebäudes im Kirchenweg, die im Frühjahr 2018 während Renovierungsarbeiten festgestellt wurden.

