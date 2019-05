Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gegenseitige Schuldzuweisung (36-0705)

Speyer (ots)

07.05.2019, 11.35 Uhr Eine 84-jährige Ford Fiesta Fahrerin und ein 82-jähriger VW Passat Fahrer versuchten jeweils mit ihren Fahrzeugen rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz in der Löffelgasse auszuparken. Hierbei trafen sie sich in der Mitte der Fahrspur. Eigenen Angaben zufolge wollen beide zwar rückwärts gefahren sein, Schuld am Unfall sei aber der jeweils andere. Beiden Parteien wurde ein Vorwurf hinsichtlich einer Sorgfaltspflichtverletzung gemacht. Schaden: circa 400 Euro.

