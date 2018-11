POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Montag (19.11.2018), in der Zeit zwischen 09.00 und 17.00 Uhr, ist auf der Liedekerker Straße, etwa in Höhe des Sportplatzes, ein parkender grauer VW Amorak (Geländefahrzeug) angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf cirka 1.500 Euro geschätzt. Den Unfallspuren zufolge, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein gelbes Fahrzeug, eventuell mit Aufbau oder einen gelben Anhänger handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

