Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Böklund: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Böklund (ots)

In Böklund kam es vermutlich am vergangenen Wochenende (02.06.2019 bis 03.06.2019) in der Hans-Christophersen-Allee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr über die Verkehrsinsel des dortigen Kreisverkehres und gegen eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne wurde erheblich beschädigt. Die Polizeistation Böklund hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um ein größeres Fahrzeug, wie z.B. ein Lkw. Zeugen und der Verursacher des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Böklund unter der Telefonnummer 04623-7210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Pressestelle

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Gina Bartsch

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell