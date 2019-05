Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Automat zu schaffen gemacht

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag in der Bruchwiesenstraße an einem Geldausgabeautomaten zu schaffen gemacht. Offenbar versuchten die Unbekannten gegen 1.40 Uhr, das Gerät aufzubrechen - dabei lösten sie jedoch Alarm aus. Daraufhin flüchteten die Täter, ohne an den Inhalt des Automaten gekommen zu sein. Es blieb beim angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. | cri

