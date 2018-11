POL-GÖ: (627/2018) Aktuelle Ergänzung zum Unfall auf der A 7 - Vollsperrung aufgehoben, Verkehr rollt einspurig an der Unfallstelle vorbei

Göttingen (ots) - HANN. MÜNDEN (jk) - Die Autobahnpolizei Göttingen hat soeben mitgeteilt, dass der Verkehr in Richtung Hannover einspurig an der Unfallstelle (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 625 und 626 vom heutigen Tage) vorbeigeführt wird. Die verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kassel geflogen. Wir berichten nach.

