Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motoradfahrer

Lemberg (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.19, gegen 15.56 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Motorrad, der Marke Honda, die L 486 aus Richtung Langmühle kommend in Richtung Lemberg. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte in den rechten Straßengraben, wo er zum Liegen kam. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

