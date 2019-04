Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw - Reifen zerstochen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Schlinganger, Freitag, 05.04.2019, 15:45 - Samstag, 06.04.2019, 20:45 Uhr,

Northeim (gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurden bei einem Pkw VW, der in der Straße "Am Schlinganger" abgestellt war, die Reifen der rechten Fahrzeugseite beschädigt. An den Flanken der Reifen wurden Einstichstellen festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-7005-0) zu melden.

