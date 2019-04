Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim(re), Marienstraße gegenüber Kino Ein im Zeitraum vom 04.04.2019, 19.45 Uhr bis zum 05.04.2019, 07.45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Marienstraße geparkter PKW, VW-Golf, Farbe blau, wurde durch einen bislang unbekannten Kraftfahrzeugführer vermutlich beim Rangieren/Rückwärtsfahren mit dessen PKW beschädigt. Der geparkte beschädigte VW-Golf weist im Frontbereich der Stoßstange in Höhe des amtl. Kennzeichen eine starke punktuelle Eindellung auf. Dieses deutet daraufhin, dass das Verursacherfahrzeug mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet ist. Der oder die Verursacherin des Schaden entfernte sich unerlaubt mit seinem/ihrem genutzten Kraftfahrzeug. Schaden am VW-Golf ca. 250,- Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

