Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Exhibitionistische Handlungen in zwei Fällen

Uslar (ots)

WIENSEN/ALLERSHAUSEN (stüw.) Innerhalb von zwei Tagen ist es im Bereich des Polizeikommissariats Uslar zu zwei exhibitionistischen Handlungen gekommen.

Am Montag, 01.04.2019, gegen 14.00 Uhr, befand sich eine 58-jährige Frau aus einem Uslarer Ortsteil in Wiensen hinter den Tennisplätzen. Diese befinden sich am Ortsende von Wiensen in Richtung Bodenfelde, rechtsseitig von der Bodenfelder Straße. Hier fiel der Frau ein Mann auf. Als die Frau sich dem Mann näherte drehte dieser sich zur Frau und manipulierte bei heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil. Der Mann entfernte sich anschließend fußläufig. Er wurde von der Frau als Ende 20 Jahre alt und etwa 165 cm groß beschrieben. Er hatte schütteres mittelblones Haar, die hinten zum Dutt gebunden waren. Er trug ein graues T-Shirt und hatte zudem einen schwarzen angeleinten Hund dabei.

Der zweite Fall ereignete sich am Dienstag, 02.04.2019, gegen 19.00 Uhr. Eine 31-jährige Frau joggte auf dem Wirtschaftsweg bzw. Fußweg von Allershausen in Richtung Steimke. Der Weg verläuft zum Teil parallel zu den Bahnschienen. Dabei hatte sie ein junger Mann auf einem Fahrrad wiederholt passiert. Er hatte dabei bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Frau entfernte sich sofort. Der Mann wurde von der Frau als etwa 16 Jahre alt und etwa 165 bis 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine blonde zottelige Lockenmähne und trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelte es sich um ein sattelgefedertes Mountainbike mit Gepäckträger. In dem Gepäckträger lag ein dunkel-rotblau karierter Rucksack der Marke "Dakine".

Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Uslarer Polizei unter der Rufnummer 05571/926000 zu wenden.

