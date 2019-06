Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: K36-Frontalzusammenstoß mit drei leicht verletzten Personen

Ruppertsweiler (ots)

Am Dienstag, den 11.06.19, gegen 12.40 Uhr ereignete sich auf der K 36 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 69-jähriger Mercedes Fahrer befuhr die K 36 aus Richtung B 10 kommend in Fahrtrichtung Lemberg. Ein 80-jähriger Hyundai Fahrer befuhr die K 36 aus Richtung Lemberg kommend in Fahrtrichtung Ruppertsweiler. Der 80-jährige ordnete sich auf der dortigen Einfädelspur ein, um nach links in die Lemberger Straße einzufahren. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Mercedes und kollidiert frontal mit diesem. Beide Verkehrsunfallbeteiligte, sowie ein 10-jähriges Kind, welches in dem Hyundai mitfuhr, wurden durch den Frontalzusammenstoß leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 18.000 Euro.

